В Буграх в квартире молодой пары обнаружили склад запрещенных веществ

В минувший четверг, 30 мая 2024 года в результате проведения оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по факту незаконного производства и сбыта наркотиков, слтрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Курортного района был проведен обыск в квартире дома 9 по Нижней улице в городском поселении Бугры Всеволожского района Ленинградской области, в которой проживают 33-летние неработающие мужчина и женщина.

В ходе обыска на столе в одной из комнат полицейские обнаружили кружку с веществом белого цвета.

Изъятое было направлено на экспертизу.

Экспертиза показала, что в кружке содержится 273,5 грамма «мефедрона».

Хозяевам квартиры избрана мера пресечения – содержание под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности задержанных.