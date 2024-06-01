В минувший четверг, 30 мая 2024 года в результате проведения оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по факту незаконного производства и сбыта наркотиков, слтрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Курортного района был проведен обыск в квартире дома 9 по Нижней улице в городском поселении Бугры Всеволожского района Ленинградской области, в которой проживают 33-летние неработающие мужчина и женщина.
В ходе обыска на столе в одной из комнат полицейские обнаружили кружку с веществом белого цвета.
Изъятое было направлено на экспертизу.
Экспертиза показала, что в кружке содержится 273,5 грамма «мефедрона».
Хозяевам квартиры избрана мера пресечения – содержание под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности задержанных.
В Буграх в квартире молодой пары обнаружили склад запрещенных веществ
В минувший четверг, 30 мая 2024 года в результате проведения оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по факту незаконного производства и сбыта наркотиков, слтрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Курортного района был проведен обыск в квартире дома 9 по Нижней улице в городском поселении Бугры Всеволожского района Ленинградской области, в которой проживают 33-летние неработающие мужчина и женщина.