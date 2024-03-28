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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков

В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Петербургские оперативники задержали астраханца за хранение марихуаны в крупном размере

В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 34-летнего уроженца Астрахани, проживающего в поселке Парголово.
В ходе обыска по адресу его проживания полицейские обнаружили и изъяли два пакета наркотика растительного происхождения - марихуаны общей массой 75,69 грамма.
Еще более 13 килограммов вещества растительного происхождения, расфасованных по 10 пакетам, оперативники обнаружили в квартире дома 33 по Заречной улице, используемой злоумышленником в качестве склада запрещенных веществ.
Экспертиза показала, что в одном из 10 изъятых пакетов содержится 1329,6 грамма марихуаны.
Следователи Следственного управлением УМВД России по Выборгскому району Петербурга возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район наркотики
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