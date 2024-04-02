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Питерец.ру » Происшествия » В лесополосе в Ленобалсти обнаружили крупную партию наркотических веществ

В лесополосе в Ленобалсти обнаружили крупную партию наркотических веществ

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские обнаружили и изъяли из схронов в лесах Гатчинского района крупную партию запрещенных веществ

В феврале 2024 года в ходе проведения оперативно-следственных мероптиятий по ранее возбужденному уголовному делу по части 4 статьи 228.1 УК РФ, сотрудники Гатчинской полиции обнаружили несколько схронов, содержащих 25 прозрачных полимерных пакетов с различными веществами.
Схроны располагались в лесополосе, всего в полукилометре от места жительства подозреваемого, 34-летнего обитателя поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти.
Все изъятое направили на экспертизу.
Вчера, 1 апреля 2024 года поступили результаты экспертизы, согласно которым в изъятых полимерных пакетах содержалось почти 2 килограмма «амфетамина», полкилограмма «мефедрона», более 700 граммов смеси синтетических наркотиков и почти 600 граммов компонентов «спайсов».
Материалы экспертизы направлены в следственные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Мера пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район наркотики
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