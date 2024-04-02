В лесополосе в Ленобалсти обнаружили крупную партию наркотических веществ

В феврале 2024 года в ходе проведения оперативно-следственных мероптиятий по ранее возбужденному уголовному делу по части 4 статьи 228.1 УК РФ, сотрудники Гатчинской полиции обнаружили несколько схронов, содержащих 25 прозрачных полимерных пакетов с различными веществами.

Схроны располагались в лесополосе, всего в полукилометре от места жительства подозреваемого, 34-летнего обитателя поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти.

Все изъятое направили на экспертизу.

Вчера, 1 апреля 2024 года поступили результаты экспертизы, согласно которым в изъятых полимерных пакетах содержалось почти 2 килограмма «амфетамина», полкилограмма «мефедрона», более 700 граммов смеси синтетических наркотиков и почти 600 граммов компонентов «спайсов».

Материалы экспертизы направлены в следственные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Мера пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности задержанного.