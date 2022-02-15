В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 22 октября 2021 года по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств) оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков 14 февраля 2022 года был произведен обыск в квартире дома 4 корпус 1 по Балтийскому бульвару, принадлежащей 40-летнему мужчине.

В ходе обыска был обнаружен и изъят пакет с растительным веществом, которое согласно экспертизе является марихуаной весом - 531,5 грамма. Изъятое приобщено к материалам уголовного дела.