В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики

В январе 2022 года неустановленное лицо в Красносельском районе осуществило мужчине сбыт запрещенных веществ - 0,03 грамма марихуаны и 10 грамм мефедрон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ...).

Вчера утром около 9 часов в рамках возбужденного уголовного дела в квартире дома №18/1 по улице Маршала Казакова у 39-летнего гражданина был проведен обыск. В результате в холодильнике полицейские обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе в одном из этих пакетов находилось наркотическое средство марихуана массой более 1 килограмма.

По предварительным подсчетам общий вес изъятого может достигать 6 килограмм. Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта наркотического средства и возможных соучастников противоправной деятельности.