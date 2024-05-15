В Купчино «Лада Ларгус» сбила 7-летнего мальчика

Накануне днем, 14 мая 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 11/1 по Купчинской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 60-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 7-летнего мальчика, который находился на улице в сопровождении родителей.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.