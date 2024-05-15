Накануне днем, 14 мая 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 11/1 по Купчинской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 60-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 7-летнего мальчика, который находился на улице в сопровождении родителей.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Купчино «Лада Ларгус» сбила 7-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Купчинской улице, в котором пострадал ребенок
Накануне днем, 14 мая 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 11/1 по Купчинской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 60-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 7-летнего мальчика, который находился на улице в сопровождении родителей.
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