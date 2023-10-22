В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель «Мазда-3»

Сегодня ночью около 02 часов 55 минут на 109 километре трассы Р-221 «Псков» 23-летний водитель, управляя автомобилем «Скания» и двигаясь в сторону города Псков, выбрав дистанцию и скорость, которая не позволила обеспечить безопасность движения, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мазда-3» под управлением 36-летнего водителя.

После чего «Мазда-3» совершил наезд на стоявший впереди на запрещающем сигнале светофора грузовой автомобиль на базе «МАЗа», под управлением 46-летнего жителя Псковской области, который, в свою очередь наехал на стоявший впереди тягач «Вольво FM-TRUCK» под управлением 43-летнего жителя Воронежской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.