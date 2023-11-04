В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек

Накануне днем около 12 часов 40 минут возле дома 30 по улице Руставели 40-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на двух девушек, 16 и 17 лет, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пострадавших девушек в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.