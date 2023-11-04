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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек

В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Калининском районе, где пострадали подростки

Накануне днем около 12 часов 40 минут возле дома 30 по улице Руставели 40-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на двух девушек, 16 и 17 лет, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия пострадавших девушек в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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