Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 48 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 36-летний житель Шлиссельбурга, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не соблюдая безопасный боковой интервал, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Исудзу» под управлением 21-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель «Лады» бригадой скорой помощи в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.
На трассе «Кола» в ДТП погиб пассажир «Лады Ларгус»
0
13
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельной аварии в Кировском районе Ленобласти
Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 48 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 36-летний житель Шлиссельбурга, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не соблюдая безопасный боковой интервал, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Исудзу» под управлением 21-летнего водителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"