На трассе «Кола» в ДТП погиб пассажир «Лады Ларгус»

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 18 часов 10 минут на 48 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 36-летний житель Шлиссельбурга, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не соблюдая безопасный боковой интервал, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Исудзу» под управлением 21-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель «Лады» бригадой скорой помощи в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.