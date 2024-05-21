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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине поймали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат

В Пушкине поймали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга задержала мужчину, попытавшегося взорвать банкомат в Пушкине

Накануне ночью, 20 мая 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от службы безопасности финансового учреждения о том, что в офисе в доме 19 по Павловскому шоссе в городе Пушкин произошел подрыв банкомата.
В результате инцидента никто не пострадал, банкоматы получили механические повреждения корпуса, денежные средства не похищены.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 38-летний неработающий житель поселка Шушары.
20 мая около 15 часов 00 минут его задержали по месту жительства.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район кража банкомат
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