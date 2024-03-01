В Пушкине поймали подозреваемую в грабеже

Утром в минувшую среду, 28 февраля 2024 года около 09 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга от продавца сетевого продуктового магазина, расположенного в доме 60 по Оранжерейной улице, поступила инфорамация о том, что при попытке задержания за кражу товара, неизвестная распылила газ из баллончика в сторону продавцов и скрылась.

По данному факту слкдователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера ранним утром, 29 февраля 2024 года около 06 часов 05 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 5 по улице Генерала Хазова в городе Пушкин по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимую за кражи и хранение наркотиков 38-летнюю местную жительницу.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.