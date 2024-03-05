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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержал домушника-рецидивиста за квартирную кражу в Выборге

В Петербурге задержал домушника-рецидивиста за квартирную кражу в Выборге

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Опубликовал: Anton78
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Петербургский угрозыск в считанные часы задержал домушника-рецидивиста

Накануне, 4 марта 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским поступила информация от 42-летнего жителя города Выборг о том, что его квартира в доме 2 по Московскому проспекту города Выборг вскрыта, из нее пропали деньги и ценности.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что проникновение в квартиру совершено в период с 09:00 до 11:30 путем взлома замка входной двери. Из квартиры похищена валюта и ювелирные украшения на сумму 323 940 рублей.
Уже около 13 часов 30 минут в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий возле дома 25 по Пискаревскому проспекту сотрудниками уголовного розыска Главка был задержан 46-летний ранее неоднократно судимый за кражи и сбыт наркотиков житель Калининского района.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Похищенное изъяли.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО кража
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