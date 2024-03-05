В Петербурге задержал домушника-рецидивиста за квартирную кражу в Выборге

Накануне, 4 марта 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским поступила информация от 42-летнего жителя города Выборг о том, что его квартира в доме 2 по Московскому проспекту города Выборг вскрыта, из нее пропали деньги и ценности.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что проникновение в квартиру совершено в период с 09:00 до 11:30 путем взлома замка входной двери. Из квартиры похищена валюта и ювелирные украшения на сумму 323 940 рублей.

Уже около 13 часов 30 минут в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий возле дома 25 по Пискаревскому проспекту сотрудниками уголовного розыска Главка был задержан 46-летний ранее неоднократно судимый за кражи и сбыт наркотиков житель Калининского района.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенное изъяли.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.