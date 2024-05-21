В Колпино трое приезжих избили мужчину, заступившегося за девушку в магазине

Накануне, 20 мая 2024 года около 11 часов 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация из медучреждения о том, что около 00 часов 50 минут к ним с ушибами за медпомощью обратился 39-летний житель Колпино, сообщивший, что часом ранее, в ходе в конфликта, был избит неизвестными в магазине в доме 18 по проспекту Ленина.

После оказания медпомощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Конфликт произошел в алкомаркете. Трое мужчин в грубой форме начали приставать к девушке. Потерпевший сделал дебоширам замечание, после чего на него произошло нападение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих мужчин, 23-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего на территории Российской Федерации с нарушением миграционного режима, и 21-летнего жителя Колпино.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.