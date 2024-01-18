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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте

В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан стрелок в дорожном конфликте в Колпино

Ранее сообщалось о том, что 16 января 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что возле дома 30 по проспекту Ленина его ранили предположительно из травматического пистолета в дорожном конфликте.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 11 часов 40 минут пассажир автомобиля «ВАЗ-21113», на проезжей части возле дома 25 по проспекту Ленина во время дорожного конфликта выстрелил в заявителя, предположительно, из травматического пистолета и уехал.
Пострадавший обратился к медикам и после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, был отпущен.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Вчера днем, 17 января 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 5 по улице Красных Партизан в городе Колпино сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 26-летнего местного жителя.
У него изъято сигнальное устройство «Пионер».
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район стрельба травматика
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