В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте

Ранее сообщалось о том, что 16 января 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что возле дома 30 по проспекту Ленина его ранили предположительно из травматического пистолета в дорожном конфликте.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 11 часов 40 минут пассажир автомобиля «ВАЗ-21113», на проезжей части возле дома 25 по проспекту Ленина во время дорожного конфликта выстрелил в заявителя, предположительно, из травматического пистолета и уехал.

Пострадавший обратился к медикам и после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, был отпущен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера днем, 17 января 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 5 по улице Красных Партизан в городе Колпино сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 26-летнего местного жителя.

У него изъято сигнальное устройство «Пионер».

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.