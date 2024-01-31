В центре Петербурга задержали мигранта, похитившего в магазине мобильный телефон у пенсионерки

Днем 23 ноября 2023 года, около 14 часов 00 минут в полицию Центрального района обратилась 82-летняя пенсионерка, которая сообщила, что днем ранее у нее в магазине в доме 40 по улице Марата неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 22 тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

29 января 2024 года около 09 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в съемной квартире в этом же доме 40 по улице Марата сотрудники уголовного розыска Главка по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 44-летнего неработающего и не состоящего на миграционном учете гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.