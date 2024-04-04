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Питерец.ру » Происшествия » В Пектербурге поймали троих молодых людей, ограбивших мигранта в кафе на Римского-Корсакова

В Пектербурге поймали троих молодых людей, ограбивших мигранта в кафе на Римского-Корсакова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в разбое в кафе на проспекте Римского-Корсакова

Накануне днем, 3 марта 2024 года около 15 часов 00 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от неработающего 27-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья о том, что накануне, 2 апреля около 22 часов 00 минут, в помещении кафе в доме 27 по проспекту Римского-Корсакова на него напали трое и под угрозой ножа отобрали 10 тысяч рублей.
В тот же день, около 19 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 27 по проспекту Римского-Корсакова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего гражданина сопредельного государства, а также двоих петербуржцев без определенных занятий, в возрасте 17 и 23 лет.
Задержанных доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район разбойное нападение
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