В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам

В минувшую субботу, 18 мая 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о стрельбе по бутылкам возле дома 5 по Транспортной улице в Сестрорецке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по «горячим следам» задержали 25-летнего мужчину, у которого изъяли пневматический пистолет.

Задержанного, привлекли к административной ответственности по ст.20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.