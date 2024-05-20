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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам

В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга по «горячим следам» задержала стрелка по бутылкам в Сестрорецке

В минувшую субботу, 18 мая 2024 года около 12 часов 10 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о стрельбе по бутылкам возле дома 5 по Транспортной улице в Сестрорецке.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по «горячим следам» задержали 25-летнего мужчину, у которого изъяли пневматический пистолет.
Задержанного, привлекли к административной ответственности по ст.20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район стрельба хулиганство
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