Вчера около 17 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 21 по Придорожной аллее, напротив школы, несколько человек развлекаются стрельбой по пустым бутылкам.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны и доставлены в отдел полиции четверо в возрасте от 38 до 42 лет.
Изъят пневматический пистолет «Gletcher».
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге задержали стрелков, которые развлекались стрельбой по бутылкам из пневматитки возле школы
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга задержали четверых стрелков из пневматики у школы
Вчера около 17 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 21 по Придорожной аллее, напротив школы, несколько человек развлекаются стрельбой по пустым бутылкам.
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