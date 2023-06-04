В Петербурге задержали стрелков, которые развлекались стрельбой по бутылкам из пневматитки возле школы

Вчера около 17 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 21 по Придорожной аллее, напротив школы, несколько человек развлекаются стрельбой по пустым бутылкам.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержаны и доставлены в отдел полиции четверо в возрасте от 38 до 42 лет.

Изъят пневматический пистолет «Gletcher».

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.