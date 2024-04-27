В Колпино поймали стрелка по окнам на Загородной улице

Накануне вечером, 26 апреля 2024 года около 18 часов 55 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация от жильца дома 43 по Загородной улице в городе Колпино, который сообщил, что неизвестные обстреляли его балкон и окна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 27-летний житель того же дома.

Задержанного доставили в отдел полиции, где его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Полицейскими изъят у задержанного страйкбольный привод с двумя магазинами и полимерный пакет с пластиковыми пульками.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.