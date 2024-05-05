Накануне вечером, 4 мая 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от жителя дома 4 по Дровяному переулку, который стал очевидцем того, как неизвестный стрелял из окна.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам в квартире дома 4 по Дровяному переулку задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 35-летнего неработающего местного жителя.
Задержанный подозревается в том, что из окна своей квартиры произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета.
В результате хулиганской выходки никто не пострадал.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Установлено, что на задержанном официально зарегистрированного оружия не числится.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Изъят травматический пистолет ИЖ.
Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
В центре Петербурга пьяный мужчина стрелял по окнам в Дровяном переулке
Накануне вечером, 4 мая 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от жителя дома 4 по Дровяному переулку, который стал очевидцем того, как неизвестный стрелял из окна.