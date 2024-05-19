В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем

Накануне поздним вечером, 18 мая 2024 года около 22 часов 45 минут на 42 километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленобласти 20-летний водитель «Фольксваген Поло» совершил наезд на вышедшего на проезжую часть лося, после чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его ровесника-пассажира с различными травмами в состоянии средней тяжести доставили в медучреждение.

По факту произошедшей дорожной аварии полицейские проводят проверку.