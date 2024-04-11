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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Форд Фьюжн» погиб после столкновения с лосем

В Ленобласти водитель «Форд Фьюжн» погиб после столкновения с лосем

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП с наездом на лося на автодороге «Санкт-Петербург - Псков»

Накануне вечером, 10 апреля 2024 года около 20 часов 40 минут на 68-ом километре трассы «Санкт-Петербург - Псков» вне населённого пункта автомобиль «Форд Фьюжн», двигаясь от деревни Новое колено в сторону деревни Поддубье, совершил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное - лося, с последующим съездом в левый, по ходу движения, кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Форда», мужчина на вид 50-лет, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полицейские устанавливают личность погибшего, а также детали происшествия.
Лось также погиб.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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