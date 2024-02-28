В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку

Накануне вечером, 27 февраля 2024 года около 17 часов 10 минут возле дома 4 по улице Партизана Германа, в Красносельском районе Петербурга 58-летний водитель, управляя автомобилем «Омода С5», двигаясь по выезду с прилегающей территории на автозаправочной станции, совершил наезд на переходившую данный выезд 16-летнюю девушку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.