В Петербурге поймали 26-летнюю курьера мошенников

25 апреля 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала стражам порядка о том, что её 88-летняя бабушка, проживающая в квартире дома 76 корпус 1 по Светлановскому проспекту, стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и передала женщине-курьеру 125 000 рублей.

Вчера, 3 мая 2024 года возле дома 26 по улице Демьяна Бедного, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнюю гражданку одного из сопредельных государств, подозреваемую в причастности к указанному преступлению.

Подозреваемую, ранее судимую за кражи, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).