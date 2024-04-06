В Петербурге поймали 71-летнюю курьера мошенников

Вечером 26 марта 2024 года около 20 часов 10 минут к полицейским Красносельского района обратилась 72-летняя женщина, которая сообщила о том, что около 11 часов 00 минут ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил пенсионерку около 14 часов 45 минут возле дома 43 корпус 1 по проспекту Маршала Жукова встретиться с курьером и передать ему 470 тысяч рублей.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество)

Вчера утром, 05 апреля 2024 года около 10 часов 00 минут врозле дома 35 по Авангардной улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую 71-летнюю женщину.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.