В Петербурге 20-летняя девушка–курьер доставки избила в автобусе пенсионерку

Днем 2 мая 2024 года, около 14 часов 30 минут к полицейским Калининского района поступила телефонограмма о том, что в медучреждение обратилась 67-летняя женщина с травмами лица и шеи.

По словам пенсионерки, телесные повреждения она получила в автобусе в результате словесного конфликта с пассажиркой, курьером доставки.

Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 22 часов 00 минут возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 20-летнюю девушку.

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).