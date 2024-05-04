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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 20-летняя девушка–курьер доставки избила в автобусе пенсионерку

В Петербурге 20-летняя девушка–курьер доставки избила в автобусе пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали девушку–курьера доставки, учинившую дебош в автобусе

Днем 2 мая 2024 года, около 14 часов 30 минут к полицейским Калининского района поступила телефонограмма о том, что в медучреждение обратилась 67-летняя женщина с травмами лица и шеи.
По словам пенсионерки, телесные повреждения она получила в автобусе в результате словесного конфликта с пассажиркой, курьером доставки.
Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 22 часов 00 минут возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 20-летнюю девушку.
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район телесные повреждения пенсионеры
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