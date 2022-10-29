В Шушарах произошло смертельное ДТП

Накануне около 11 часов 40 минут возле дома 8 по улице Ленина поселка Шушары, в Пушкинском районе Петербурга 44-летний житель Московской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «МАN TGS», совершил наезд на микроавтобус «Фольксваген Транспортер», под управлением 50-летнего водителя, а также на бытовку и стоящий полуприцеп без государственных номеров.

В результате ДТП, находящийся между бытовкой и полуприцепом 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).