В Выборгском районе задержан виновник смертельного ДТП

Вчера вечером около 18 часов 20 имнут возле дома 369 по Выборгскому шоссе, 34-летний уроженец Волгоградской области, в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Додж Калибер», совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора», под управлением 30-летнего водителя. После чего «Лада Приора» столкнулась с двигавшемся в попутном направлении автомобилем «Киа Рио», под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП 31-летний пассажир «Лады», от полученных телесных повреждений скончался на месте.

34-летний пассажир автомобиля «Додж Калибер», в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Водитель «Доджа» к административной ответственности за нарушения ПДД в этом привлекался семь раз.

Следователем ГСУ ГУ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.