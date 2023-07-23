В Шлиссельбурге в ДТП погиб велосипедист

Накануне утром около 08 часов 05 минут возле дома 2 по Красному проспекту в городе Шлиссельбург 31-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда CRV» и двигаясь со стороны Красного проспекта в сторону улицы 1 мая, совершил наезд на своего ровесника – велосипедиста, уроженца одного из государств ближнего зарубежья, двигавшегося по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В результате медицинского освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения (0,600 млг/л).

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.