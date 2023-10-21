В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил пешехода

Вчера поздним вечером около 22 часов 40 минут на 21 км дороги «станция Магнитная-Щеглово - поселок имени Морозова» на территории Всеволожского района Ленинградской области 50-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» и двигаясь от поселка имени Морозова в сторону поселка Дунай, на неосвещенном участке совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части пешехода.

В результате дорожного происшествия пешеход – неустановленный мужчина, на вид 45-50 лет, от полученных травм скончался на месте.

Водитель в 2023 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 32 раза.

По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.