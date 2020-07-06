В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 июля в первом часу ночи на 11 километре КАД произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель, 1986 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мазда», двигаясь от Комендантского проспекта в сторону ЗСД, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (водоналивные баки), после чего совершил наезд на находившегося на разделительной полосе 44-летнего пешехода.

В результате ДТП потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.