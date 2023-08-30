В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика

Накануне вечером около 18 часов 10 минут, в Приозерском районе Ленинградской области, на 86 км автодороги А-121 «Сортавала», 47-летний водитель, управляя автомобилем «Форд» и двигаясь от поселка Саперное в сторону поселка Соловьевка, вне населенного пункта совершил наезд на перебегающего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 8-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По факту ДТП проводится проверка.