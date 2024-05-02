Накануне вечером, 1 мая 2024 года около 20 часов 25 минут возле дома 21 по Народной улице, в Невском районе Петербурга 17-летний молодой человек, управляя электровелосипедом Minako V2, двигаясь по тротуару Народной улицы от Октябрьской набережной в сторону Дальневосточного проспекта, совершил наезд на 4-летнего ребенка, гулявшего в сопровождении матери.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Народной улице, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером, 1 мая 2024 года около 20 часов 25 минут возле дома 21 по Народной улице, в Невском районе Петербурга 17-летний молодой человек, управляя электровелосипедом Minako V2, двигаясь по тротуару Народной улицы от Октябрьской набережной в сторону Дальневосточного проспекта, совершил наезд на 4-летнего ребенка, гулявшего в сопровождении матери.
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