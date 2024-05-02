В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка

Накануне вечером, 1 мая 2024 года около 20 часов 25 минут возле дома 21 по Народной улице, в Невском районе Петербурга 17-летний молодой человек, управляя электровелосипедом Minako V2, двигаясь по тротуару Народной улицы от Октябрьской набережной в сторону Дальневосточного проспекта, совершил наезд на 4-летнего ребенка, гулявшего в сопровождении матери.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.