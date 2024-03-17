На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика

Накануне вечером, 16 марта 2024 года около 21 часа 00 минут, в Красносельском районе Петербурга при въезде во двор дома 10 по улице Адмирала Трибуца 36-летний водитель автомобиля «Ниссан – Тильда», двигаясь по прилегающей территории вдоль дома к проезжей части, совершил наезд на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины 6-летнего мальчика, который находился в сопровождении родителей.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с травмами головы и коленей, в состоянии средней степени тяжести гостпитализаровали.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.