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Питерец.ру » Происшествия » На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика

На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга проводят проверку по факту наезда на 6-летнего ребенка

Накануне вечером, 16 марта 2024 года около 21 часа 00 минут, в Красносельском районе Петербурга при въезде во двор дома 10 по улице Адмирала Трибуца 36-летний водитель автомобиля «Ниссан – Тильда», двигаясь по прилегающей территории вдоль дома к проезжей части, совершил наезд на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины 6-летнего мальчика, который находился в сопровождении родителей.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с травмами головы и коленей, в состоянии средней степени тяжести гостпитализаровали.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход дети
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