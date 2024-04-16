На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину

Сегодня ночью, 16 апреля 2024 года около 02 часов 45 минут на Литейном мосту водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем каршеринга «Эксид» не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, 1955 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть).

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по результатам медицинского освидетельствования было обнаружено 0,866 мг/л алкоголя.

Водителя каршеринга поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.