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Питерец.ру » Происшествия » На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода

На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода

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25
Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте

Сегодня ранним утром, 23 января 2024 года около 07 часов 15 минут возле дома 18 по Индустриальному проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лэнд Ровер» совершил наезд на неустановленного пешехода, завершающего переход дороги по регулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход
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