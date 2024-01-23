На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода

Сегодня ранним утром, 23 января 2024 года около 07 часов 15 минут возле дома 18 по Индустриальному проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга водитель, 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лэнд Ровер» совершил наезд на неустановленного пешехода, завершающего переход дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.