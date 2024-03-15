В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход

Сегодня ранним утром, 15 марта 2024 года около 06 часов 20 минут возле дома 7 по Кантемировской улице, в Выборгском районе Петербурга 54-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Эксид" совершила наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд автомобиль "Фольксваген Джетта" под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП в "Фольксваген Джетта" сзади въехал "Рено Флюенс", под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.