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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход

В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Кантемировской улице

Сегодня ранним утром, 15 марта 2024 года около 06 часов 20 минут возле дома 7 по Кантемировской улице, в Выборгском районе Петербурга 54-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Эксид" совершила наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд автомобиль "Фольксваген Джетта" под управлением 30-летнего водителя.
В результате ДТП в "Фольксваген Джетта" сзади въехал "Рено Флюенс", под управлением 36-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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