В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки

Накануне вечером, 14 апреля 2024 года около 20 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о наезде на пешехода возле дома 94 по улице Седова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль "Ниссан Кашкай" под управлением 40-летнего водителя, двигаясь по улице Седова от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, возле дома 94 совершил наезд на перебегавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину.

В результате наезда женщину отбросило на "встречку", где на нее совершил наезд автомобиль "Тойота Авенсис" под управлением 20-летнего водителя.

Пострадавшую, на вид лет 40, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Полицейкие проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.