ента новостей

11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
10:45
В Невском районе задержали стрелка по окнам
10:41
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика
10:37
В Приморском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки
10:31
В Колпино задержали подозреваемую в убийстве своей пожилой матери
10:17
В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»
10:11
В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки
09:48
Как не пострадать от укуса гадюки?
09:13
В СПб состоится конференция Совбеза
19:47
В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей
15:04
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил единоличное лидерство на турнире претендентов в Канаде: его смог настичь Доммараджу Гукеш
14:45
На женском претендентском турнире в Торонто после 8-го тура лидируют три шахматистки, среди которых и россиянка Александра Горячкина
02:30
Петербургский шахматист Кирилл Шубин стал победителем блиц-турнира памяти И. Я. Блехцина
01:43
ФНЛ: «Ленинградец» сыграл яркую ничью с «Аланией», счёт – 3:3
01:09
«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и приблизился к чемпионству в сезоне – 2023/2024
13:55
На 101 километре трассы «Кола» иномарка сбила 56-летнего пешехода
13:50
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников
13:45
В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в разбое в Удельном парке
13:39
В Кировском районе пенсионерка отдала мошенникам более 6,2 млн рублей
13:34
На Софийской улице задержали двух подростков за стрельбу из пневматики
13:28
В Петербурге задержан ресторанный стрелок из Ленобласти
13:22
В Павловске поймали мигранта, зарезавшего соотечественника
08:51
Союзу предпринимателей 35 лет!
08:25
ГИБДД продолжит выявлять пьяных водителей
02:21
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно преследуют Тань Чжунъи, лидирующую после 7-го тура женского претендентского турнира
01:44
Российский шахматист Ян Непомнящий после ничьей с Хикару Накамурой из США стал единоличным лидером турнира претендентов в Торонто – 4,5 очка из 7
00:08
Соперник «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина может определиться 13 апреля, если «Металлург» победит «Автомобилист»
19:55
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
17:17
Трамвай сбил пешеходов у метро «Приморская»
15:18
Выставка ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки

В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки

0
65
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшим пешеходом на улице Седова

Накануне вечером, 14 апреля 2024 года около 20 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о наезде на пешехода возле дома 94 по улице Седова.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль "Ниссан Кашкай" под управлением 40-летнего водителя, двигаясь по улице Седова от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, возле дома 94 совершил наезд на перебегавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину.
В результате наезда женщину отбросило на "встречку", где на нее совершил наезд автомобиль "Тойота Авенсис" под управлением 20-летнего водителя.
Пострадавшую, на вид лет 40, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Полицейкие проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-03-2024, 12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
15-03-2024, 12:28
В ДТП на Кантемировской улице погибла 68-летняя женщина-пешеход
30-11-2023, 16:15
В Невском районе рейсовый автобус насмерть сбил 75-летнюю женщину
13-12-2023, 13:00
На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника
29-03-2024, 23:05
В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали
21-03-2024, 15:01
На Новоизмайловском проспекте мусоровоз насмерть сбил женщину

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:41
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика
0
65
Сегодня, 10:11
В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки
0
130
Вчера, 19:47
В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей
0
160
13-04-2024, 13:55
На 101 километре трассы «Кола» иномарка сбила 56-летнего пешехода
Наверх