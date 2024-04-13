В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в разбое в Удельном парке

В минувший четверг, 11 апреля 2024 года к полицейским поступило сообщение от 20-летнего петербуржца о том, что он подвергся нападению в Удельном парке.

7 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут на территории Удельного парка неизвестный, под угрозой пистолета отобрал у него 8 тысяч рублей и, кроме того, заставил перевести на неустановленный номер счета еще 2100 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Вчера, 12 апреля в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле дома 28 по Коломяжскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего подростка.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.