В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на Пискаревском проспекте

В минувшую пятницу, 15 ноября 2023 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 47-летней местной жительницы. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в этот же день около ранним утром около 05 часов 30 минут возле дома 149 по Пискаревскому проспекту на нее напал неизвестный и, распылив ей в лицо содержимое аэрозольного баллончика, отобрал сумку, в которой находился мобильный телефон «Samsung» и личные вещи, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 16 марта 2024 года около 11 часов 20 минут возле дома 73 по Заневскому проспекту в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.