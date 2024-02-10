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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали подозреваемого в разбое в магазине

В Невском районе поймали подозреваемого в разбое в магазине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района Петербурга раскрыли разбой в магазине

6 февраля 2024 года в Невском районе Петербурга в магазине на улице Невзоровой, дом 9, неизвестный пронес через расчетно-кассовый узел, не оплатив, алкоголь, а при попытке задержать его и вернуть похищенное, распылил в сторону 52-летнего специалиста службы безопасности содержимое газового баллончика, после чего с места происшествия скрылся. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 

Вчера, 9 февраля возле дома 38 по Караваевской улице в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за совершение данного преступления задержали 40-летнего  местного жителя. 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район разбойное нападение
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