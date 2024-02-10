В Невском районе поймали подозреваемого в разбое в магазине

6 февраля 2024 года в Невском районе Петербурга в магазине на улице Невзоровой, дом 9, неизвестный пронес через расчетно-кассовый узел, не оплатив, алкоголь, а при попытке задержать его и вернуть похищенное, распылил в сторону 52-летнего специалиста службы безопасности содержимое газового баллончика, после чего с места происшествия скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера, 9 февраля возле дома 38 по Караваевской улице в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за совершение данного преступления задержали 40-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.