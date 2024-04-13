В Павловске поймали мигранта, зарезавшего соотечественника

Вчера, 12 апреля 2024 года в СНТ «Звездочки» в городе Павловске Пушкинского района Петербурга в канаве был обнаружен труп 43-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик с множественными колото-резаными ранениями.

В этот же день в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками районной полиции возле дома 4 по проспекту Девятого Января в Петербурге задержали 27-летнего неработающего земляка потерпевшего, проживающего на Изборской улице.

Он подозревается в том, что 11 апреля 2024 года, в Павловске избил своего должника - соотечественника, нанес ему колото-резаные ранения и похитил его телефон.

Затем с помощью отобранного телефона, он получил доступ к банковскому приложению и осуществил перевод 23,5 тысяч рублей на свою банковскую карту.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.