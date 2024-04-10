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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений

В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений

В декабре 2023 года и апреле 2024 года к полицейским Красногвардейского и Красносельского районов Петербурга поступили сообщения о том, что неустановленное лицо посредством сервиса интернет объявлений похитило денежные средства в размере 14 тысяч и 5 тысяч 500 рублей. Указанные денежные средства заявителями были переведены на банковские счета за услуги, которые им оказаны не были.
По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 9 апреля 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка в снимаемой поднаем квартире дома 3 корпус 2 по улице Пловдивской по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который в ходе телефонных переговоров убеждал потерпевших внести оплату, осуществив перевод на банковскую карту. После перевода денежных средств злоумышленник на связь не выходил, а услуга не оказывалась.
В ходе обыска в квартире по месту проживания задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли мобильный телефон, 8 банковских карт, 2 жестких диска.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район Красносельский район мошенничество
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