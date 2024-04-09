Вчера поздним вечером, 8 апреля 2024 года около 23 часов на 58 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 27-летний житель Карелии, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и врезался в силовое ограждение.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе "Кола" в Ленобласти
Вчера поздним вечером, 8 апреля 2024 года около 23 часов на 58 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 27-летний житель Карелии, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и врезался в силовое ограждение.
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