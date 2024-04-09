В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение

Вчера поздним вечером, 8 апреля 2024 года около 23 часов на 58 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 27-летний житель Карелии, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и врезался в силовое ограждение.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.