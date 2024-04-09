ента новостей

11:46
Депутаты хотят запретить вейпы
10:59
СПб вошел в тройку по самозанятости
10:33
В Выборге поймали лже-установщика оконных блоков
10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
10:12
В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте
10:01
В Колпино мужчина в ходе дорожного конфликта избил таксиста, порезал колеса и махал ножом
09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
09:49
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы
09:30
В Петербурге задержали любителя несовершеннолетних мальчиков
09:22
На Васильевском острове двухлетний малыш упал из окна квартиры
02:01
Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй
15:18
Премьера спектакля "Царь-рыба" в ТЮЗе
15:12
Единороссы передали бойцам Ленинградского полка подарки от жителей Петербурга
14:41
В Ленобласти стартует сезон субботников
14:35
Места работы в Петербурге комплексов фиксации нарушений ПДД c 8 по 14 апреля
14:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
12:54
В Александровском парке мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика
12:49
Выставка «Ключи от рая»
12:45
Выставка «Модификации»
12:41
На внешнем кольце КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
10:46
Правоохранители выдворяют нелегальных мигрантов
10:17
Что с просроченными кредитами?
10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
09:58
На Васильевском острове задержали мигранта с наркотиками
09:55
В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина
09:36
Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты
09:28
В Колпино пенсионерка инвестировала в мошенников более 16,5 млн рублей
02:51
После ничьей с индийским гроссмейстером Гукешем россиянин Ян Непомнящий победил его соотечественника Видита в 4-м туре турнира претендентов в Канаде
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение

В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение

0
39
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе "Кола" в Ленобласти

Вчера поздним вечером, 8 апреля 2024 года около 23 часов на 58 километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленинградской области 27-летний житель Карелии, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и врезался в силовое ограждение.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-04-2024, 12:52
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Вчера, 10:03
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
29-05-2023, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
7-03-2024, 11:36
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб после столкновения с грузовиком
25-05-2023, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 10:27
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
0
49
Сегодня, 10:17
На Пулковском шоссе женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку
0
54
Сегодня, 09:56
В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в силовое ограждение
0
133
Вчера, 12:58
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб пассажир «Нивы»
Наверх