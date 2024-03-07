В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб после столкновения с грузовиком

Накануне днем, 6 марта 2024 года около 15 часов 30 минут на 7-ом километре трассы «Советский – Дятлово – Молодежное – Черкасово» в Выборгском районе Ленинградской области 22-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2114» и двигаясь со стороны поселка Советский в сторону поселка Токарево, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3511» под управлением 65-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2114» скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.