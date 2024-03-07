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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб после столкновения с грузовиком

В Ленобласти водитель «ВАЗ 2114» погиб после столкновения с грузовиком

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 7-м километре автодороги «Советский – Дятлово – Молодежное – Черкасово»

Накануне днем, 6 марта 2024 года около 15 часов 30 минут на 7-ом километре трассы «Советский – Дятлово – Молодежное – Черкасово» в Выборгском районе Ленинградской области 22-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2114» и двигаясь со стороны поселка Советский в сторону поселка Токарево, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3511» под управлением 65-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2114» скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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