Вчера около 11 часов 50 минут возле дома 8 по улице Аврова в городе Петродворец 72-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.
В результате ДТП водитель "Форда" скончался на месте происшествия.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Петродворце
Вчера около 11 часов 50 минут возле дома 8 по улице Аврова в городе Петродворец 72-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.
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