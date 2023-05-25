В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб

Вчера около 11 часов 50 минут возле дома 8 по улице Аврова в городе Петродворец 72-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на силовое ограждение.

В результате ДТП водитель "Форда" скончался на месте происшествия.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.