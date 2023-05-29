На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение

Накануне вечером около 16 часов 55 минут на 56 километре трассы "Сортавала", в Приозерском районе Ленинградлской области 41-летний мотолюбитель, управляя мотоциклом «Судзуки», не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения транспортного средства. Мотоцикл опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.