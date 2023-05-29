Накануне вечером около 16 часов 55 минут на 56 километре трассы "Сортавала", в Приозерском районе Ленинградлской области 41-летний мотолюбитель, управляя мотоциклом «Судзуки», не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения транспортного средства. Мотоцикл опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на 56 километре автодороги "Сортавала"
Накануне вечером около 16 часов 55 минут на 56 километре трассы "Сортавала", в Приозерском районе Ленинградлской области 41-летний мотолюбитель, управляя мотоциклом «Судзуки», не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения транспортного средства. Мотоцикл опрокинулся на проезжую часть.
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