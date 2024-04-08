Накануне вечером, 7 апреля 2024 года около 19 часов 50 минут у дома 1 по улице Чкалова в городе Гатчина Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», не справился с управлением и совершил съезд с автодороги, в последующем столкнувшись с деревом.
В результате столкновения водитель скончался на месте.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Гатчине водитель «ВАЗ 2114» погиб врезавшись в дерево
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчине
Накануне вечером, 7 апреля 2024 года около 19 часов 50 минут у дома 1 по улице Чкалова в городе Гатчина Ленинградской области 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», не справился с управлением и совершил съезд с автодороги, в последующем столкнувшись с деревом.
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