В Приморском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В минувший вторник около 12 часов 25 минут в ходе патрулирования территории нарядом патрульно-постовой службы полиции возле дома 128 корпус 1 по Школьной улице за нахождение в состоянии наркотического опьянения был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый 24-летний житель Крыма, у которого, в ходе личного досмотра в помещении дежурной части полиции Приморского района было обнаружено и изъято 13 свертков из изоленты черного цвета.

Свертки содержат вещество, которое, согласно исследованию содержимого одного произвольно выбранного свертка, является синтетическим наркотическим средством массой 0,04 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,