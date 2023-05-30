В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона

Накануне вечером около 17 часов 45 минут в Тосненском районе Ленинградской области, на автодороге между поселками Строение и Лисино-Корпус наряд патрульно-постовой службы полиции заметил автомобиль «Форд-Фокус», который ехал с нарушениями ПДД, виляя из стороны в сторону.

Автомобиль был остановлен для проверки.

В салоне автомобиля обнаружены двое жителей Ивановской области, 18 и 49 лет, с признаками наркотического опьянения.

В ходе осмотра автомобиля на заднем пассажирском сидении был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество - смесь, содержащая мефедрон, массой 532,9 грамма.

Оба задержанных доставлены в полицию, в отношении них составлены административные протоколы по ст.6.9 КоАП РФ.

Автомобиль после осмотра был помещен на стоянку ОМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.